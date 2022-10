الحويج: عون هو من طلب في رسالة رسمية تكليفي بديلًا عنه في حال خروجه في إجازة أو مهمة عمل

ليبيا – أعرب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن استغرابه من تصريحات وزير النفط محمد عون بخصوص تكليفه بمهامه أثناء غيابه.

‎الحويج وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “عون هو من طلب من مجلس الوزراء في رسالة رسمية تكليف وزير الاقتصاد والتجارة بديلًا له في حال خروجه في إجازة أو مهمة عمل خارجية ولم أطلبها شخصيًا”.

‎ولفت النظر إلى أن هناك وفدًا رسميًا قادمًا إلى ليبيا، ومن ضمن الوفد وزير نفط الدولة الزائرة، وفي الأعراف الدبلوماسية يجب أن يقابله وزير النفط من الحكومة.

الحويج أشار إلى أن عون صرح بأنه لا يرفض الاتفاقية، لكن لديه بعض الملاحظات وسنأخذها بعين الاعتبار وسيكون وكيل وزارة النفط موجودًا في الاجتماع، على حد قوله.

