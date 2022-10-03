الشركسي ينتقد الساكتين على “سيطرة الأتراك على طرابلس”

الوطن / رصد

انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، الأصوات التي تنتقد تحكم “الروس والفاغنر” في ليبيا متناسيةً “ما يفعله الأتراك في العاصمة” وفق تعبيره.

وقال الشركسي، في منشور على صفحته بفيسبوك: “وأنا متفق معكم بضرورة طرد الروس الذين يتمركزون بأرضنا، ولكن هل ترون ما يفعل الأتراك بعاصمتنا؟ اليوم يأتون لطرابلس للسيطرة على بحرنا في صفقة بائسة مشبوهة”.

وأضاف: “الأتراك هدفهم عدم استقرار هذه البلد للسيطرة على ما تبقى منها، استفادوا من فايز عبر وجودهم على أرضنا، واليوم استفادوا من دبيبة للسيطرة على بحرنا، ما يحصل الآن بيع بالمجان للأرض والبحر، الحويج وزير الاقتصاد سيوقع اليوم كالتيس المستعار الذي يستخدم لبيع الأرض والعرض” وفق قوله.