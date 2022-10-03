معلنة رفضها..لجنة الطاقة في مجلس النواب: اتفاقية الدبيبة مع تركيا تسلب برقة حقها النفطي

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أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقا للإعلان الدستوري والقانـون الليبي.

وقال رئيس اللجنة عيسى العريبـي في بيان له، إن توقيع هذه الحكومة منتهية الولاية للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية باعتبارها وقعت مع غير ذي صفة.

وأفاد العريبي أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل.

وحذر رئيس اللجنة من هذه التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطـة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة باعتبارها الحدود البحرية المقترحـة بين ليبيا وتركيا هي بشواطئ إقليم برقة وأنها لا تساوي الحبـر الذي طبعت به مالم تعتمد من مجلس النواب الليبي.

وحذر العريبي أيضًا الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.

ودعا رئيس اللجنة الجانب التركي على ضرورة اتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلـس النواب، مؤكدًا أن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالـح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف عن آخر.

وأعلن العريبي رفضه القاطع لهذه الاتفاقيات التي تسلب من برقـة حقها النفطي بسبب الحكومة منتهيـة الولاية بطرابلس والتي لا تملك السيطرة ولا الحكم على برقة و فزان بل تحاول إدخال البلد في نفق مظلم ونتائجه ستكون سلبية على وحدة ليبيا وشعبها.