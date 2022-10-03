غويلة: يامن تسبون هؤلاء العلماء.. ويل لكم واستعدوا لحرب الله عليكم

أشاد عبد الباسط غويلة، عضو لجنة البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، بالمفتي المعزول، والشيوخ الناسجين على منواله وذلك في تدوينة بفيسبوك.

كتب قائلًا: “بمثل دعاء هؤلاء العلماء الصالحين يستسقى الغمام، فويل لمن سبهم وشتمهم وافترى عليهم، فويل له فويل له، فإن كنت قد اختلفت معهم في أي مسألة شرعية، فمن حقك أن ترد عليهم بالنقاش والحوار والدليل والأدب والخلق، إن كنت من أهل العلم، أما أن تفتري عليهم وتتحرى الكذب، فهذا ليس من الدين في شيء، وخاصة إن كنت مفتريا”.

وتابع: “فوالله إني أخاف عليك الهلاك ، واستعد لحرب الله تعالى الواحد القهار (من عادى وليا فقد آذنته بالحرب) حسبنا الله ونعم الوكيل” وفق تعبيره.