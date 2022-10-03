المنقوش خلال احتفالية الوحدة الألمانية: نريد هدم الجدار والحاجز بين الليبيين

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، «ضرورة الاستفادة من التجربة الألمانية التي يحتفل بها الشعب الألماني الآن، وهي توحيد ألمانيا الغربية والشرقية، وسقوط جدار برلين الذي كان الفاصل بينهما، على أن نهدم الجدار والحاجز بين الليبيين ونبني دولة واحدة موحدة».

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال بالذكرى الـ32 بيوم الوحدة الألمانية؛ الذي أٌقيم في سفارة ألمانيا بطرابلس، لمناسبة إعادة توحيد ألمانيا الذي يصادف 3 أكتوبر، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا.

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وافتتح السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الاحتفال بالنشيدين الوطنيين الليبي والألماني، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية عبر موقع «فيسبوك».

وألقت المنقوش كلمة افتتاحية لمناسبة الاحتفال، أكدت فيها «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وألمانيا منذ العام 1955، حيث افتتحت أول سفارة ليبية في مدينة بون العام 1960، والدور الذي قامت به ألمانيا من أجل استقرار ليبيا ووحدتها في مؤتمري برلين 1 و2».

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ32 ليوم الوحدة الألمانية بطرابلس.، الإثنين 3 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ32 ليوم الوحدة الألمانية بطرابلس.، الإثنين 3 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ32 ليوم الوحدة الألمانية بطرابلس.، الإثنين 3 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية)