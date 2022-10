الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تطالب الجهات المسؤولة برفع وتعديل قيمة التعرفة الخاصة بالمستهلك

ليبيا – طالب مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” جميع المواطنين والجهات العامة والأنشطة التجارية بسداد ما عليها من ديون لدى الشركة، لاعتمادها الكلي على الإيرادات.

كريم أكد في تصريح لشبكة “لام” أن الشركة تعاني من تدني قيمة الاشتراك في خدماتها منذ العام 2011، إضافة لعدم وجود عدادات للاستهلاك الحقيقي للمياه.

ودعا الجهات المسؤولة لرفع وتعديل قيمة التعرفة الخاصة بالمستهلك نظرًا لعدم تماشيها مع الوضع الحالي.

ونوّه إلى أن الشركة مستعدة لتركيب عداد مجانًا للمواطن في حال اتصاله بمركز الخدمات، مع العلم أنه تم تركيب عدادات ولكن تم سرقتها لاحتوائها على كميات من النحاس.

وأفاد أن الشركة وضعت لائحة مالية تقريبية لمعدلات الاستهلاك بحسب حجم العقار، ففي حال الشقة المنزلية حدد قيمة الاستهلاك 9.50 دينار شهريًا، وقيمة الاستهلاك للعقار الأرضي “فيلا” بقيمة 10.50 دينار شهريًا، تتضاعف في حال وجود أدوار سكنية أخرى.

