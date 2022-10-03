بدعوة من السفارة الألمانية .. المنقوش تُشارك في الاحتفال بالذكرى الـ 32 بيوم الوحدة الألمانية

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مساء اليوم الإثنين، في الاحتفال بالذكرى الـ (32) بيوم الوحدة الألمانية الذي أٌقيم في سفارة ألمانيا بحضور عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا. ‏‎

وأكدت المنقوش – في كلمة لها – بالمناسبة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وألمانيا منذ عام 1955، حيث افتتحت أول سفارة ليبية في مدينة بون عام 1960، والدور الذي قامت به ألمانيا من أجل استقرار ليبيا ووحدتها في مؤتمر برلين (1 و2).

كما أكدت وزيرة الخارجية على ضرورة الاستفادة من التجربة الألمانية التي يحتفل بها الشعب الألماني الآن، وهي توحيد ألمانيا الغربية والشرقية وسقوط جدار برلين الذي كان الفاصل بينهما، على أن نهدم الجدار والحاجز الذي بين الليبيين ونبني دولة واحدة موحدة. (وال)

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