الحبري: تعديل سعر الصرف قرار صحيح وسيُفرَض بقوة القانون

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن تعديل سعر الصرف وخفضه إلى 4.26 دنانير مقابل الدولار، قرار صحيح، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين.

وأضاف الحبري، أن النصاب في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، كان متوفرا وصحيحا وفق القانون المصرفي المعمول به.

وتابع:” نفيُ المركزي في طرابلس العملَ بالقرار الصادر اليوم لا يعني شيئا، فهذا اختصاص المجلس، وسيُفرَض بقوة القانون”.

ونشر «مركزي البيضاء» قراراً بتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، فنفاه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وأكد استمرار العمل بالسعر الحالي.