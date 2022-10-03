ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيش في هراوة

ضبطت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي بلدية هراوة، خلال جولة تفتيش، على عدد من المحلات والمناشط التجارية داخل البلدية مواد غدائية منتهية الصلاحية.

وقال مصدر بفرع جهاز الحرس البلدي بلدية هراوة لـ«بوابة الوسط» إن عناصر الدوريات ضبطوا عددًا من أصناف المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.

– ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الجفرة

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشميع عدد من المحال، وتجميع المواد الغذائية والسلع والمشروبات غير الصالحة لإعدامها.

جانب من حملة تفتيش للحرس البلدي هراوة على محال غذائية (الإنترنت)