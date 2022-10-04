العريبي يعلن رفضه القاطع للاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا

العنوان – طبرق

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي رفضه القاطع للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع تركيا.

وأضاف العريبي في بيان له أن هذه الاتفاقيات تسلب من برقـة حقها النفطي بسبب الحكومة منتهيـة الولاية بطرابلس والتي لا تملك السيطرة ولا الحكم على برقة و فزان.

وأوضح رئيس اللجنة أن الحكومة منتهيـة الولاية تحاول إدخال البلد في نفق مظلم ونتائجه ستكون سلبية على وحدة ليبيا وشعبها.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقا للإعلان الدستوري والقانـون الليبي، وإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية باعتبارها وقعت مع غير ذي صفة.

وذكر العريبي أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل، محذرًا من هذه التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطـة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقية لا تساوي الحبـر الذي طبعت به مالم تعتمد من مجلس النواب الليبي، محذرًا الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.

ودعا رئيس اللجنة الجانب التركي على ضرورة اتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلـس النواب، مؤكدًا أن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالـح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف عن آخر.