ليبيا على طاولة مجلس الأمن الشهر الحالي

الوطن / متابعات

يعقد مجلس الأمن جلسة خلال أكتوبر الجاري تتناول الوضع في ليبيا، ومن المتوقع أن يصوت الأعضاء على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

ووفق موقع “سكيوريتي كاونسيل ريبورت”، فإن مجلس الأمن قد ينظر في زيادة القدرة الاستشارية للبعثة بخبراء إضافيين في المسائل الدستورية والانتخابية.

وكشف الموقع عن عقد أعضاء المجلس اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في توليد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.

وأكد أن القضية الرئيسية هي الوضع الأمني غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي في ليبيا، موضحا أن ما يشغل مجلس الأمن هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين للاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.