نجلاء المنقوش تحتفل بيوم الوحدة الألمانية

بدعوة من سفارة ألمانيا لدى ليبيا، شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في الاحتفال بالذكرى الـ32 بيوم الوحدة الألمانية؛ الذي أٌقيم في سفارة ألمانيا لدى في طرابلس، ذلك بمناسبة إعادة توحيد ألمانيا الذي يصادف 3 أكتوبر، وبحضور عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا.

وافتتح السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” الاحتفال بالنشيد الوطني الليبي والألماني، بدورها ألقت نجلاء المنقوش كلمة افتتاحية بمناسبة الاحتفال أكدت فيها على ❞عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا و ألمانيا منذ عام 1955، حيث افتتحت أول سفارة ليبية في مدينة بون عام 1960، والدور الذي قامت به ألمانيا من أجل استقرار ليبيا ووحدتها في مؤتمر برلين “1،2″❝.

كما أكدت وزيرة الخارجية على ❞ضرورة الاستفادة من التجربة الألمانية التي يحتفل بها الشعب الألماني الآن وهي توحيد ألمانيا الغربية والشرقية وسقوط جدار برلين الذي كان الفاصل بينهما، على أن نهدم الجدار والحاجز الذي بين الليبين ونبني دولة واحدة موحدة❝.