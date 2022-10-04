روفينيتي: حادث ”نورد ستريم” جعل البنى التحتية للأنابيب غير آمنة في البحر

الوطن / رصد

قال المحلل الإيطالي، دانييليروفينيتي، إنّ أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بليبيا والجزائر وتونس مصلحة وطنية حيوية تستوجب حمايتها أكثر من ذي قبل، مشيرًا إلى أنّ ما حدث لـ”نورد ستريم” كان سابقة جعلت البنى التحتية لخطوط الأنابيب غير آمنة في البحر.

وأضاف روفينيتي، في تصريحات صحفية، أنّ التخريب جزء من أنشطة الحرب الهجينة التي لا تقل عن خطرًا عن تحركات الدبابات في ساحة المعركة، لذا فمن المهم تأمين الكابلات البحرية، ووجود وحدات بحرية عسكرية روسية تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط يفرضه الدفاع عن المصلحة الوطنية.

وصرّح روفينيتي أنّ هناك احتمال للدفع بقطع حربية إيطالية داخل المياه السيادية لدول جنوب المتوسط مثل ليبيا للدفاع الإيطالي عن المصلحة الوطنية، مؤكّدًا على أنّ خطط وزارة الدفاع الإيطالية ليست واضحة حتى الآن.