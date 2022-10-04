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الشكري لليبيين: استفيقوا قبل أن تداهمكم أمواج عاتية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

حذر الخبير المصرفي، محمد الشكري، الليبيين من خطر الانقسام والتشتت في ظل غياب العدالة والتنمية ونهب مقدرات الدولة.

ووجه الشكري رسالة، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: “أبداً لا تسألوا الناس عن مطالبهم فهذا حقهم، بل اسألوا من أوصلهم لذلك، إنه غياب العدالة والتنمية ونهب مقدرات الدولة وسوء إدارة المرافق العامة وانتشار ثقافة الفساد”.

وأضاف الشكري: “طالعوا تقارير الأجهزة الرقابية بدقة، اتخذوا إجراءات رادعة وضعوا قواعد حوكمة عادلة وشفافة لمنع الفساد قبل حدوثه، ليبيا غنية برجالاتها وكفاءاتها لقد أسأتم الاختيار، اعترفوا وابدأوا من جديد، وبلادكم معرضة للانقسام والتشتت في ظروف دولية وإقليمية شائكة ومتغيرة لا تحتاج لخبير لقراءاتها”.

وختم الشكري منشوره بالقول: “استفيقوا قبل أن تداهمكم أمواج أحداث عاتية ليس بمقدوركم مواجهتها أو التأثير فيها إلا بثمن غالٍ من دم وثروة وسيادة مستباحة”.

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الوطن الليبية

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