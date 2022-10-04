أبوجناح يبحث مع ممثلة “الصحة العالمية” في ليبيا تطوير النظام الصحي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثتها في ليبيا ” إليزابيت هوف ” سبل التعاون في ملف تطوير النظام الصحي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الاجتماع ناقش وضع آلية للتعاون مع المنظمة الدولية فيما يخص توفير اللقاحات والتطعيمات بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودتها.

وأكد أبوجناح ضرورة الاهتمام بملف تدريب وتطوير العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة العاملين بالقطاع الصحي بالجنوب، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتنظيم عمل المنظمة داخل ليبيا.

وشدد أبوجناح على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع، وتسهيل علاج المرضى وخاصة مرضى ضمور العضلات في ليبيا.

من جهتها أوضحت رئيسة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن أولوية المنظمة هي توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية في البلاد.

وجددت “هوف” خلال الاجتماع التزام المنظمة بدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة للسكان لاسيما فيما يخص تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة في البلاد.