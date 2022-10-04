الزائدي: عندما تصاب الدول بالوهن يهرع التافهون لبيع اي شئ

الوطن|رصد

هاجم رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي الحكومة منتهية الولاية بعد توقيعا اتفاقية مع دولة تركيا قائلا “عندما تصاب الدول بالوهن وتسقط بين مخالب الأعداء يهرع التافهون والطامعون لبيع اي شئ مقابل تمكنهم من العمل عندهم”

وأضاف الزائدي في تغريدة له عبر تويتر “هكذا هي اتفاقيات الخيانة التي وقعها من لا يملك شئ مع من لا يستحق مصيرها لاشك سلات المهملات ومصير موقعيها صناديق القمامة”.

وأطلق الزائدي في تغريدة دعوة إلى الشعب الليبي طالب خلالها تسريع الكفاح للدفاع على ما تبقى من الوطن.