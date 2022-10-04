الدبيبة: تركيا تتوافق معنا من أجل حشد الدعم الدولي لإجراء الانتخابات

عبر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن سعادته بزيارة الوفد التركي إلى طرابلس، واصفًا تركيا بالدولة الصديقة.

وقال عبدالحميد الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” سعدنا اليوم باستقبال وفد تركيا الصديقة، وتوقيع عدة اتفاقيات تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”.

وأضاف:” نحن متوافقون من أجل حشد الدعم الدولي المطلوب لإجراء الانتخابات”.

وتابع:” أهلاً بمن يريد صداقة شعبنا ويحترم وحدة بلادنا، ولا لمن يدعم الحرب والانقسام والتمديد”.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة.

كما عقد الدبيبة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خصص لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش في المنطقة الغربية.