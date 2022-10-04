حمودة: بموجب مذكرة التفاهم تتعاون “ليبيا وتركيا” لزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” محمد حمودة ” بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية.

وقال حمودة في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك” إن مذكرة التفاهم تهدف وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب: العملي، الفني، التقني، القانوني، التجاري. في مجال الهيدروكربونات.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.

وتنص مذكرة التفاهم على ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا .

وكذلك نصّت المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.