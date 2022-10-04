وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة في ليبيا ليست قوة أجنبية

الوطن / متابعات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات المسلحة التركية المتواجدة في ليبيا ليست قوة أجنبية.

واعتبر أكار خلال لقائه الدبيبة في طرابلس، الإثنين، أن قوات بلاده تعمل في دولة صديقة وشقيقة لليبيا.

وأضاف أن العلاقات التركية الليبية تستند إلى جذور تاريخية وثقافية تمتد إلى 500 عام، وأن وحدة الأراضي الليبية واستقلالها تعد أمرا هاما لتركيا، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات بين البلدين، أكد أكار خلال حديثه على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، معتبراً الاتفاقيات بين البلدين تجسيداً للصداقة والأخوة والتاريخ المشترك والقيم المشتركة، وفق قوله.