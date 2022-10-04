رئيس مجلس الأعمال التركي: ليبيا “بوابة” تركيا إلى إفريقيا

الوطن / رصد

وصف رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي، مرتضى قرنفل، ليبيا بـ”المدخل التركي إلى إفريقيا”، الأمر الذي يدفع ببلاده نحو إنجاز مشاريع كبرى فيها.

وأكد قرنفل في تصريحات، على أن حجم التبادل التجاري بين كلا من ليبيا وتركيا يبلغ 4 مليارات دولار، فيما تتوفّر فرص استثمارية لرجال الأعمال الأتراك تُقدّر بـ 150 مليار دولار.

وقال قرنفل إن هنالك تباطؤًا في بعض المشاريع التركية في ليبيا نتيجة ما وصفه بالقصور الفني، داعيا إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي السريع.