ضبط تاجر خمور في سوق السيارات بأجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا ضبط شخص يبيع خمورا محلية الصنع في سوق السيارات الواقع عند الجزيرة الشمالية للمدينة.

ووردت معلومات عن نشاط الشخص في سوق السيارات، ليكلف أعضاء التحريات بجمع المعلومات عنه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

مداهمة مصنع الخمور

واتضح أن المتهم لديه مصنع خمور في منزل بحي الدامور، حيث جري إخطار النيابة العامة وأخذ إذن منها بمداهمة المنزل.

وأوقف أعضاء التحريات المتهم والأدوات المستخدمة في صناعة الخمر، كما عثروا خلال تفتيش المنزل على مخدر نوع حشيش ومبلغ مالي متحصل عليه من تجارته غير المشروعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.