الدبيبة: سعدنا بتوقيع عدة اتفاقيات مع الصديقة تركيا 

أخبارليبيا24

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن سعادته بعد توقيع اتفاقيات عدة مع دولة تركيا التي وصفها بـ”الصديقة”.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك” سعدنا اليوم باستقبال وفد تركيا الصديقة، وتوقيع عدة اتفاقيات تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”.

وأضاف رئيس الحكومة :”نحن متوافقون من أجل حشد الدعم الدولي المطلوب لإجراء الانتخابات”.

وتابع الدبيبة :”فأهلاً بمن يريد صداقة شعبنا ويحترم وحدة بلادنا، ولا لمن يدعم الحرب والانقسام والتمديد”.

وكان وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، وقعا مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، لافتا إلى أنها لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.