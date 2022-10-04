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التكبالي: حكومة الدبيبة حكومة فاقدة للشرعية منذ ديسمبر 2021

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أوضح عضو مجلس النواب ” علي التكبالي “، في تصريحات صحفية ، إنّ حكومة الدبيبة حكومة فاقدة للشرعية منذ ديسمبر 2021 وانتهت ولايتها وهذا الأمر يعرفه العالم أجمع، مشيراً إلى أن الدبيبة وحكومته ليس لهم الحق في إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات وتوريط ليبيا في أمور أخرى.

وفي هذا السياق ، أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، إنّ كل “ما يقوم به الدبيبة وحكومته المنتهية من توقيع اتفاقيات ومعاهدات عبارة عن عبث بسيادة الدولة الليبية وأموال وثروات الليبيين”.

كما أشار إلى أن توقيع الدبيبة لاتفاقيات مع أي دولة تعتبر غير شرعية وغير قانونية لأنها حكومة منتهية الولاية، منوهاً بأن مجلس النواب والحكومة الليبية أصدروا بيانا بخصوص ألا يعتد بأي اتفاقية أو معاهدة لحكومة غير شرعية تم سحب الثقة منها.

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التكبالي علي التكبالي

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صحيفة الساعة 24

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