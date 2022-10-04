حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 4 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية مناطق الشمال، مع تكاثر السحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، تشمل غدا بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على سرت، مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تشمل من الغد بعض المناطق من طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة الى نشطة السرعة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.