بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 04 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 04 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء خريفية, مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال و احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضروتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: مغطاة جزئياٌ بالسحب تتكاثر أحياناُ على سرت مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تشمل من يوم الغد بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة يوم الغد درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:48)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:03).