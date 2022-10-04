أبو جناح يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون في المجال الصحي

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع ممثل رئيس البعثة ومنظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف؛ تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

كما بحث الطرفان آلية وضع خطة للتعاون مع المنظمة الدولية فيما يتعلقُ بتعزيز الإستجابة الصحية و توفير الأدوية والتطعيمات بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودتها.

من جهته أكد أبوجناح على أهمية التأهيل و التدريب للأطقم الطبية والطبية المساعدة مع منح مزيد من الإهتمام للعاملين بالقطاع الصحي في الجنوب الليبي، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون بين الأطراف لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع، بما يُسهم في تسهيل عملية علاج مرضى الأمراض المزمنة في ليبيا.

بدورها أوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية، أن أولوية المنظمة هي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات الطوارئ الصحية في ليبيا، إضافة إلى أن المنظمة تدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة للسكان، وسرعة الإستجابة لحالات الطوارئ الصحية و السيطرة على الأمراض.