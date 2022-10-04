شركة الخليج تسعى لزيادة الإنتاج بمنطقة التعاقد 91 بحقل النافورة

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، صلاح القطراني، مع الفريق المشترك لمنطقة التعاقد 91 متمثلاً في عضو لجنة الملاك عن OMV أندرياس، خطوات المعالجة البيئية لتطوير منطقة التعاقد 91 بحقل النافورة؛ سعيًا لزيادة الإنتاج النفطي.

المكتب الإعلامي لشركة الخليج أوضح في بيان له عبر منصته الرسمية، فيسبوك، أن الاجتماع تضمّن مناقشة الخطط والبرامج المتاحة لتذليل كافة الصعوبات في مجال الحفر وتطوير الآبار، إضافة إلى توفير معدات الحفر والطاقة الكهربائية اللازمة.

كما اطلع الطرفان عاى حالة المشاريع النفطية الحالية، والوقوف على المشاكل التي تواجه الفريق المشترك، وذلك لإيجاد الحلول اللازمة لها بما يحقق تنفيذ الخطط والبرامج المعدة لهذه المشاريع.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن فنيوها تمكنوا من إعادة البئر (G269H) بمنطقة التعاقد (NA-91) بحقل النافورة، للإنتاج، وذلك بعد فترة إغلاق امتدت 11 عاماً.