الارصاد: اجواء خريفية تستمر حتى بداية الاسبوع القادم.. وأمطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 04/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون خريفية مصحوبة برياح شمالية تؤثر على معظم مناطق ليبيا تساهم في اعتدال ملحوظ فى درجات الحرارة حيث تسجل مابين (24–29)مْ على مناطق الشمال وتسجل مابين (30-34)مْ. على اغلب مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الجبل الأخضر وسرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة أغلبها خفيفة وقد تشمل يوم الغد الساحل الممتد من (طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل).

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تستمر هذه الاجواء خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة الى بداية الاسبوع القادم بمشيئة الله .. والله اعـــــــلم.