الأحوال المدنية: ضبط مصري بأوراق ليبية رسمية بعد دفع مبلغ مالي لموظف 

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كشفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، أنه تم القبض على شخص مصري الجنسية يحمل مستندات ليبية رسميه باسمه.

وأوضحت المصلحة، أن مدير مصلحة الأحوال المدنية اللواء أسامة الدرسي وجه تعليماته إلى جهاز مباحث الأحوال المدنية بالقبض على الشخص المصري.

وأصافت مصلحة الأحوال المدنية، أنه بعد التحقيق معه اعترف أنه قام بدفع مبلغ مالي لموظف من الموظفين بالسجل المدني القبة.

وأشارت المصلحة، إلى أن الموظف قام بفتح ملف عائلي باسم المواطن المصري في السجل المدني البيضاء، مؤكدة أن هذا يعد اختراقًا وتزويرًا وتلاعبًا بالهوية الليبية.

وأفادت مصلحة الأحوال المدنية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.