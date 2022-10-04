القماطي: علاقتنا بتركيا بعمق 470 سنة والاتفاقية في صالح ليبيا

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” أن مذكر التفاهم بين ليبيا وتركيا في مجال الطاقة تصب في صالح ليبيا.

وقال القماطي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “بما أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا في مجال الطاقة أغضبت اليونان ومصر فاعلم أنها في صالح ليبيا”.

تابع؛ “وعلاقة ليبيا وتركيا بعمق 470 سنة وستكون علاقة شراكة استراتيجية لعقود قادمة”. على حد تعبيره.

وختم القماطي موضحًا أنه يجب على مصر أن تتعايش مع هذا وتبني كذلك علاقة خاصة مع ليبيا بشرط أن تحترم سيادتها و خياراتها السياسية”. بحسب قوله.