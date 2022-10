ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، أن تواجد قوات بلاده المسلحة في ليبيا ليست بصفتها قوة أجنبية ! .

وجاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، موضحًا أن العلاقات التركية الليبية تستند إلى جذور تاريخية وثقافية تمتد إلى 500 عام، وأن وحدة أراضي ليبيا واستقلالها واستقرارها مهمة بالنسبة لتركيا.

وأعرب أكار بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن ترحيبه بالمرحلة التي وصلت إليها ليبيا عقب إنهاء النزاعات وبدء العملية السياسية بالوسائل السلمية، مؤكدًا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، مشيرًا أن هذه الاتفاقيات تجسيد للصداقة والأخوة والتاريخ المشترك والقيم المشتركة بين البلدين.​​​​​​​

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية المتواجدة في ليبيا ومرتزقتهم السوريين ليست قوة أجنبية، بل هي عناصر لدولة صديقة وشقيقة لليبيا، مضيفًا أن قواتهم تواصل تدريبها العسكري في 5 مراكز في ليبيا، مشيرًا أن هذه التدريبات هي استثمار لأمن الليبيين في المستقبل.

وإدعى أن تركيا تولي أهمية لوحدة ليبيا واستقرارها من منطلق “ليبيا لليبيين”، وأن أنقرة مستعدة لتقديم كل ما يلزم لمنع استئناف النزاعات وإراقة الدماء، زاعمًا أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي بذلت جهودًا صادقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لليبيا، دون أن يكون لها أي أجندات.

أكار أفاد في ختام تصريحاته أن الأمن مسألة مهمة في ليبيا كما هو الحال في كل الدول، مشددًا على ضرورة إنشاء جيش نظامي يمكنه ضمان الأمن ودمج المجموعات المسلحة فيه.

Shares

The post وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة المتواجدة في ليبيا ليست قوة أجنبية بالنسبة لليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية