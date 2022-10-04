الخارجية المصرية واليونانية : حكومة الوحدة لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة منه إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها أمس بين تركيا وليبيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية، أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الطرفان بحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

كما أوضح البيان أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما تُجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وفقًا للبيان.