الدرقاش: أردوغان رجل يخاف ربّي وأثق فيه

رأى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجل يخاف الله في الليبيين أكثر من أي أحد، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أثق في أردوغان أكثر مما أثق في الدبيبة وباشاغا والمشري وعقيلة. الرجل بالتأكيد يخاف ربي فينا أكثر منهم”، بحسب تعبيره.

وكان الدرقاش، قد أثنى أمس على توقيع حكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال الطاقة والغاز الطبيعي.

وكتب عبر «فيسبوك»: “أبارك لليبيا وتركيا التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات شتى مما سيكون له أثر طيب على مستقبل ليبيا الاقتصادي في ظل الخبرة التركية الطويلة التي انتجت الطفرة التركية الاقتصادية وجعلت تركيا في مصاف الدول الغنية بعد أن كانت دولة مدينة وفقيرة” وفق تعبيره.