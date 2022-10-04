باشاغا: قرار مركزي البيضاء بتعديل سعر الصرف يعزز القوة الشرائية للدينار

أُشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء بتعديل سعر الصرف.

واعتبر باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن تعديل سعر الصرف يعزز القوة الشرائية للدينار الليبي بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء أصدر قرارا بتعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.

وبحسب القرار يسري سعر الصرف المشار إليه على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

وبموجب القرار يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي وفقا للتشريعات النافذة.