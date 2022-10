ليبيا – طالب عضو مجلس النواب زياد دغيم نواب فزان أن يتحركوا ضد قرارات رئيس المجلس عقيلة صالح التي وصفها بـ”غير القانونية” وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحمل مسؤولياتهم.

دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، دعا نواب المنطقة الغربية أن يقوموا بدورهم لوضع حد لما أسماه بـ “النزيف” داخل البرلمان، على حد تعبيره.

