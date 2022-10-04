التكبالي: تم بيع ليبيا بثمن بخس

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن ليبيا فيها أناس مستعدون لبيع البلاد بثمن بخس، وليس لديهم أي وطنية، وفي النتيجة تم بيع ليبيا.

وأضاف التكبالي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن كل ما تملكه ليبيا أصبح بيد الأتراك، مشيراً إلى أن الدبيبة وحكومته ليس لهم الحق في إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات وتوريط ليبيا في أمور أخرى.

وأكد التكبالي أن مجلس النواب سيرفض هذه الاتفاقيات، وأن تركيا في النهاية لن تحصل على شيء من خيرات ليبيا، معتبرا أن الاتفاقية النفطية الجديدة “مناورة سخيفة”.