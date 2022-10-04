ميناء مصراتة يستقبل حاوية تحمل أكثر من 29 ألف طن ديزل قادمة من مالطا

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة وصول باخرة تحوي مادة الديزل، مشيرةً إلى قرب وصول باخرتين تحويان السلع والبضائع المتنوعة.

وبحسب بيانات المنطقة، رست بمنطقة المخطاف السفينة “HISTRIA PERLA” التابعة للوكيل الملاحي البدر للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 29795 طن من الديزل قادمة من مالطا.

إدارة المنطقة الحرة التابعة للميناء، توقعت في بياناتها وصول السفينة “SENTOSA TRADER” التابعة للخط الملاحي، المرساة وعلى متنها حوالي 362 حاوية بضاعئع وسلع متنوعة قادمة من السعودية لصالح القطاع الخاص.

كما تتوقعُ المنطقة وصول الباخرة ” X PRESS MONTE CERVINO” التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية محملة بـ118 حاوية سلع وبضائع مختلفة قادمة من إيطاليا.