وزير خارجية اليونان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال لقاء عقده أمس الإثنين، في وزارة الخارجية اليونانية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليونان، جورج تسونيس، آخر التطورات في ليبيا، بحسب تغريدة على توتيرن نشرها موقع وزارة الخارجية اليونانية.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

ومن جانبه أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن “مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض”.