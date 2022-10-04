عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، إن التضخم في الاقتصاد لا يعالَج بتغيير سعر صرف العملة.

جاء ذلك في تعليقه عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، على قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف الدينار، أمس الإثنين.

الفيتوري يحذر من عدم استقرار الأسعار

وأضاف: «لو تأكد أو لم يتأكد من تنفيذ هذا الإجراء، سيظل الاقتصاد الليبي في حالة من عدم اليقين، ويواجه موجة من عدم استقرار الأسعار، وتدني مستوى معيشة الناس»، متابعا «هذا تخبط وسياسة عشوائية.. خفض ورفع ثم بعد ذلك خفض للدينار وهكذا.. الاقتصاد يدور ونحن ندور معه في حلقة مفرغة لا خروج منها».

وتناول الخبير الاقتصادي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر العام 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021، والذي بمقتضاه أصبح سعر صرف الدولار 4.48 دينار.

المركزي ضحى بقيمة الدينار

وأشار إلى أن المصرف المركزي أراد المحافظة على مستوى احتياطاته من العملة الأجنبية «بالتضحية بقيمة الدينار»، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة من العملة الوطنية.

وأكمل: «نحن نعلم أن الاحتياطيات الأجنبية يمكن أن ترتفع بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات من النفط، وبالتالي وجود فائض في ميزان المدفوعات، ويمكن أن تنخفض بتراجع أسعار النفط وبالتالي يحدث عجز في ميزان المدفوعات».

وأضاف أن الاحتياطيات يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسبب التغير في إيرادات العملة الأجنبية، وهذا سبق وأن حدث في الاقتصاد الليبي في ثمانينيات القرن الماضي، «لدرجة متدنية جدا»، لكن لم تخفض قيمة الدينار، ثم بعد ذلك بدأت الاحتياطات تنمو مرة أخرى لتتجاوز المئة مليار دولار، وبالتالي تتغير الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا مع المحافظة على ثبات سعر الصرف.

تعديل سعر صرف الدينار

وأمس الإثنين، أعلن «مركزي البيضاء» تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

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وهو ما يعني أن المصرف رفع سعر الدينار، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، على أن يطبق السعر الجديد على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد، 16 أكتوبر الجاري، ويسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

المصرف المركزي في طرابلس ينفي تعديل سعر الصرف

من جانبه، نفى مصرف ليبيا المركزي (ومقره طرابلس)، في بيان مقتضب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».

ليرد «مركزي البيضاء» ببيان آخر أكد فيه توافق قرار تعديل سعر الصرف مع القانون، ومحملا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير «المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ».