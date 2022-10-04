افحيمة يعلق على الجدل حول تعديل سعر الصرف بين مركزي طرابلس وبنغازي 

العنوان – طبرق

علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، على الجدل حول تعديل سعر الصرف بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفرع المصرف في بنغازي.

وقال افحيمة في منشور عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك” :”بعيداً عن بيع الوهم إذا لم يتفق المصرفان لن ينفذ قرار تعديل الصرف للدينار الليبي”.

وأضاف :”مالم يتم التوافق بين المصرفين المركزيين على سعر الصرف الذي أعلنه المصرف في الشرق بقرار رسمي فسيبقى القرار حبر على ورق”.

وتابع عضو مجلس النواب :”لن يتم تنفيذ القرار مالم لم يكن هناك توافق، هذه هي الحقيقة المجردة للأسف”.