عمل تصريف الأعمال تدرس سبل تدريب الباحثين عن العمل على مهن عدة من بينها الحلاقة

ليبيا – تدارس عبد الناصر العقيلي وكيل شؤون التأهيل بوزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال مع القائمين على نقابة الحلاقين بطرابلس تعزيز التعاون.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى بحث الجانبين أهمية تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل وآليات دعم تعلم المهن اليدوية والحرفية ومنها مهنة الحلاقة.

ونقل البيان عن النقابة استعدادها للتعاون مع الوزارة وإقامة دورات تدريبية مجانية في مجال الحلاقة خلال الفترة القادمة للشباب الراغبين على تعلم هذه المهنة.

