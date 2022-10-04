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المهدوي: الدبيبة ينتهك الاتفاق السياسي من أجل مصالح تركيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المهدوي، أنه لا يحق لحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، أن توقع اتفاقية نفطية مع تركيا وفقا لاتفاق جنيف.

وقال المهدوي، إن الاتفاق السياسي نص صراحة على عدم السماح للحكومة المؤقتة توقيع اتفاقيات تؤثر على العلاقات مع الدول، لكن الدبيبة انتهك هذا الاتفاق مرارا وتكرارا.

وأشار المهدوي، إلى أنه ليس من حق الدبيبة توقيع هذه الاتفاقيات، مبينا أن الأتراك وقعوا على اتفاقيات أكثر من مرة مع رئيس وزراء ولايته منتهية.

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الوطن الليبية

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