امغيب: أعلن رفضي لكل تصرفات وقرارات الدبيبة وآخرها تأجير مياهنا الإقليمية لتركيا

أعلن عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، رفضه لكل تصرفات وقرارات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وآخرها تأجير المياه الإقليمية الليبية لتركيا.

وقال امغيب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أعلن رفضي القاطع لكل التصرفات والقرارات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المدعو عبدالحميد الدبيبة والتي آخرها منح أرض ليبية لسفارات بعض الدول وتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تأجير مياه إقليمية ليبية لدولة تركيا لغرض نهب ثرواتها البحرية من نفط وغاز وأسماك”.

وأضاف “بصفتي أحد نواب إقليم برقة التابعة له هذه المياه أطلب من كل زملائي نواب برقة الوقوف صفاً واحداً لإفشال هذا المخطط من أجل مستقبل الأجيال القادمة، كما أطلب من كل سكان برقة الخروج في بيانات رافضة لتوقيع هذه الاتفاقية”.

وتابع “كذلك أطالب كل زملائي النواب التوقيع على عريضة نرفض فيها توقيع الاتفاقية المشار إليها وأي اتفاقية أخرى تمس بالسيادة الوطنية أو تفرط في خيرات وثروات الوطن والمواطن”.

واستطرد “كما اطلب من فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان رفض توقيع هذه الاتفاقية ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالخصوص”.