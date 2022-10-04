أونماخت: المبعوث الألماني الخاص يصل ليبيا

وصل المدير العام للشؤون السياسية والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك إلى ليبيا في زيارة هي الأولى منذ توليه مهمته الجديدة.

ورحب سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، في تغريدة له بموقع “تويتر” بالمبعوث الألماني قائلا “مرحبا بمبعوثنا الخاص كريستيان بوك في زيارتك الأولى إلى ليبيا في وظيفتك الجديدة” مضيفا “سعيد بعودتك إلى منزلك القديم”.

وكان المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، أعرب الجمعة، عن استعداد ألمانيا لدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوك مع باتيلي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك.