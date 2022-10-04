امغيب: أرفض كل التصرفات والقرارات التي يقوم بها المدعو عبدالحميد الدبيبة 

العنوان – طبرق

أعلن عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن رفضه القاطع لكل التصرفات والقرارات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المدعو عبدالحميد الدبيبة.

وتابع امغيب :”آخرها منح أرض ليبية لسفارات بعض الدول وتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تأجير مياه إقليمية ليبية لدولة تركيا لغرض نهب ثرواتها البحرية من نفط وغاز وأسماك”.

وأضاف النائب :”بصفتي أحد نواب إقليم برقة التابعة له هذه المياه أطلب من كل زملائي نواب برقة الوقوف صفاً واحداً لإفشال هذا المخطط من أجل مستقبل الأجيال القادمة”.

وذكر امغيب :”أطلب من كل سكان برقة الخروج في بيانات رافضة لتوقيع هذه الاتفاقية”.

وقال :”أطالب كل زملائي النواب التوقيع على عريضة نرفض فيها توقيع الاتفاقية المشار إليها وأي اتفاقية أخرى تمس بالسيادة الوطنية أو تفرط في خيرات وثروات الوطن والمواطن”.

وشدد النائب على رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا رفض توقيع هذه الاتفاقية ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالخصوص.