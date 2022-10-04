اليونان تبحث مع لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي التطورات في ليبيا

استقبل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس بمقر وزارة الخارجية اليونانية وفداً من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.

وأوضح حساب وزارة الخارجية اليونانية على تويتر، أن الاجتماع شهد حضور السفير الأمريكي لدى اليونان، جورج تسونيس.

وأردفت الخارجية اليونانية أن الاجتماع ركزت على “العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة، والتعاون داخل حلف شمال الأطلسي، والتطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا وأوكرانيا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، كان قد بحث خلال لقاء عقده أمس الإثنين، في وزارة الخارجية اليونانية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليونان، جورج تسونيس، آخر التطورات في ليبيا، بحسب تغريدة على توتير نشرها موقع وزارة الخارجية اليونانية.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.