ليبيا الان

الاتحاد الأوروبي: موقفنا بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 لم يتغير 

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان 

أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط لم يتغير. 

وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ”إي إي إيه اس” أن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية الليبية ولا تمتثل لقانون البحار. 

وأوضحت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن من الممكن أن بترتب على هذه الاتفاقية عواقب قانونية للدولة. 

وكشفت أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تنزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة. 


عدد المشاهدات:
140

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك