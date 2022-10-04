الاتحاد الأوروبي: موقفنا بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 لم يتغير 

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أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط لم يتغير.

وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ”إي إي إيه اس” أن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية الليبية ولا تمتثل لقانون البحار.

وأوضحت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن من الممكن أن بترتب على هذه الاتفاقية عواقب قانونية للدولة.

وكشفت أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تنزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة.