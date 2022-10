كرايسس 24: لا نهاية تلوح في الأفق لأزمة ليبيا

ليبيا- رجح تقرير نشره موقع “كرايسس 24” الأميركي المعني بتقديم المعلومات الاستخبارية استمرار أزمة ليبيا قائمة حتى نهاية أكتوبر الجاري على أقل تقدير.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأهم من معلوماته صحيفة المرصد، أرجع ترجيحه هذا لتواصل احتمالية اندلاع الاشتباكات المسلحة في ظل غياب المؤسسة العسكرية الموحدة، مبينًا أن المؤسسات الحكومية المتنافسة والخصومات الجيوسياسية وتعقيد عميق للوضع الأمني ​​في ليبيا.

وتابع التقرير: إن قتال الميليشيات المسلحة المتناحرة في عدة مناطق من البلاد رافقه حوادث خطف واغتيالات سياسية ونشاط إجرامي. مشيرًا إلى عدم إحراز أي تقدم جاد لجعل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا حقيقة واقعة لوجود العديد العقبات الكبيرة القائمة.

وأوضح التقرير أن هذه العقوبات تتمثل في صعوبة التوصل لترتيب سياسي بين الممثلين المتنافسين، ما عرقل اتفاقهم على إطار دستوري يحدد مهام السلطة المستقبلية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن بوجود إدارتين متوازيتين من شأنه أن يحبط جهود الأمم المتحدة لتخفيف الانقسامات السياسية.

وحذر التقرير من مغبة عدم وجود سلطة حاكمة ومؤسسة عسكرية موحدتين؛ إذ قد يقود ذلك لاستغلال التنظيمات الإرهابية على غرار “داعش” الوضع للعودة إلى الواجهة من جديد في وقت تعاني فيه كافة مناطق البلاد من نقص كبير في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك البشري.

ونبه التقرير لمسألة ضعف أي تسوية سياسية قد تتحقق بسبب التدخلات الأجنبية ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة، ما يحتم الالتزام الجاد لأصحاب المصلحة الخارجيين باتفاق سلام في ليبيا؛ لأن سعي الدول لتحقيق مصالح متباينة يعقد الجهود للتوصل إلى التسوية ذات المغزى.

