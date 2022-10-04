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مكافحة الأمراض: ثلاث إصابات جديدة بكورونا وانخفاض الإصابات النشطة 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى حالتي شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 95 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 92 عينة، وإيجابية ثلاث عينات بنسبة 3.1% من إجمالي العينات المفحوصة، فيما لم تسجل أية وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 507 آلاف و8 حالات، بينها 52 نشطة، و500 ألف و519 شفاء، و6437 وفاة.

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