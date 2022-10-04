شركة الكهرباء: أعمال صيانة في ترهونة وسرت ودرنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في مناطق مختلفة مثل ترهونة وسرت ودرنة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقتي الصيانة السريعة والدورية بمكتب الخضراء بدائرة توزيع ترهونة، أجرت عمليتي ربط رأس كابل ضغط منخفض على محول خط ترهونة المدينة من 220 ترهونة كما تم تغيّير عوازل ضغط عالي ومنسلة، وكذلك القيام بأعمال شد لأسلاك متهالكة.

كما استكملت الفرق الفنية بدائرة الجهد الفائق الوسطى بالتعاون مع الفرق الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت أعمال الصيانة لمحول التيار على دائرة الاعلاف رقم ( 1 ) جهد 66 ك . ف بمحطة 220 سرت وإعادة تشغيلها.

وأيضا قامت فرقة صيانة خطوط الجهد الفائق درنة بتركيب جنبر لدائرة (البيضاء/درنة) جهد 220 ك.ف.